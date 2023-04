Más notícias para o Sporting. Dusan Vlahovic esteve presente no derradeiro treino da Juventus antes da receção ao Sporting, partida da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.



O internacional sérvio não tinha trabalhado com o restante plantel da Vecchia Signora nos últimos dias devido a uma entorse no tornozelo direito. No entanto, o avançado já foi visto a treinar sem limitações nos primeiros 15 minutos da sessão de trabalho dos bianconeri, esta quarta-feira.



O Sporting joga em Turim na próxima quinta-feira (20h00) e, depois, recebe a equipa italiana no dia 20 no Estádio de Alvalade (20h00).