Com um golo marcado já para lá da hora, a Juventus arrancou um saboroso empate na receção ao Sevilha na 1.ª mão das meias finais da Liga Europa.

Em Turim, no Estádio onde a equipa espanhola derrotou o Benfica na final da Liga Europa de 2013/14, um golo de Youssef En-Nesyri aos 26 minutos parecia bastar para fazer toda a diferença numa altura em que os anfitriões até pareciam melhor no jogo.

Ocampos conduziu uma transição rápida pela direita e cruzou rasteiro para o coração da área, onde o avançado marroquino, que afastou Portugal do Mundial 2022, rematou de pé direito para o fundo das redes.

O Sevilha, que alinhou de início com vários nomes bem conhecidos do futebol português - os ex-FC Porto Fernando e Óliver Torres, bem como Nemanja Gudelj e Marcos Acuña, que jogaram no Sporting - teve quase sempre mais sentido prático e cerrou os dentes na reta final, o período de maior assédio dos italianos.

Já depois de esgotado o último dos seis minutos de compensação decretados pelo árbitro, Gatti, o mesmo que marcou ao Sporting na vitória da Juventus por 1-0 na 1.ª mão dos quartos de final, voltou a aparecer, agora para fazer, na derradeira oportunidade, o empate.

A 2.ª mão joga-se na próxima semana em Espanha.