A Juventus venceu em casa o Friburgo por 1-0 na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa.

O único golo do jogo foi marcado aos 53 minutos por Ángel Di María, num raro (para ele) cabeceamento a dar resposta a um cruzamento perfeito de pé esquerdo (habitual nele) de Kostic.

A Vecchia Signora, que caiu para a Liga Europa depois de ter ficado em terceiro no grupo do Benfica na Liga dos Campeões, ainda apanhou um susto: aos 62 minutos, Lucas Holer ainda celebrou um golo que foi anulado por mão de Ginter.

Num dos outros jogos desta quinta-feira, Diogo Leite, defesa emprestado pelo FC Porto, foi titular no empate caseiro a três golos do Union Berlim com o St. Gilloise. O conjunto alemão esteve a perder três vezes (0-1, 1-2 e 2-3), mas conseguiu chegar sempre ao empate, com Sven Michel a fazer o 3-3 final, evitando a derrota de Leite e companhia.

Resultados dos outros jogos do dia na Liga Europa:

Sporting-Arsenal, 2-2

Bayer Leverkusen-Ferencvaros, 2-0

Roma-Real Sociedad, 2-0

Manchester United-Betis, 4-1

Sevilha-Fenerbahçe, 2-0

Shakhtar Donetsk-Feyenoord, 1-1