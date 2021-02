Recrutado neste mercado de inverno ao Santos, Lucas Veríssimo também reforça as opções do Benfica para a Liga Europa.

O central aproveita a vaga que ficou em aberto com a saída de Jean-Clair Todibo, cujo empréstimo acordado com o Barcelona foi finalizado mais cedo, com o francês a rumar ao Nice.

Lucas Veríssimo foi assim inscrito na UEFA, nesta segunda-feira, dia limite para novas inscrições, depois do fecho do mercado de transferências.

Esta não é, contudo, a única novidade na lista: Kalaica também está agora inscrito na UEFA, aproveitando a vaga deixada por Ferro, que foi emprestado ao Valência. No Benfica desde 2016, o defesa croata já preenche o estatuto de jogador formado localmente, e por isso substitui Ferro.

Fora das opções para a Liga Europa continua Andreas Samaris, por isso. O grego só podia ocupar a vaga de Todibo, mas Jorge Jesus optou por colmatar essa saída com a de outro central, no caso Lucas Veríssimo.

O Benfica vai defrontar o Arsenal nos 16-avos da Liga Europa: a primeira mão está marcada para a Luz, a 18 de fevereiro, e a segunda mão em Londres, sete dias depois.

Lista A do Benfica:

Guarda-redes: Mile Svilar, Helton Leite e Odisseas Vlachodimos;

Defesas: Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Lucas Veríssimo, Nicolás Otamendi, Jardel, Kalaica, André Almeida e Nuno Tavares;

Médios: Everton, Gabriel, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Pizzi, Julian Weigl, Pedrinho, Adel Taarabt;

Avançados: Darwin Nuñez, Luca Waldschmidt, Franco Cervi, Haris Seferovic, Rafa Silva.

De referir que João Ferreira e Gonçalo Ramos, que têm sido utilizados regularmente, estão inscritos na lista B.