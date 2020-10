Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, em declarações à Sport TV após a eliminação no playoff da Liga Europa, frente ao LASK Linz (1-4):

«É um resultado que não nos deixa satisfeitos, também não revela tudo aquilo que foi o jogo. Sabíamos que o LASK era forte, aproveita muito um ou outro erro. Tivemos um ou dois erros, e depois a expulsão também acaba por condicionar o resto do jogo. Lamentamos a eliminação, estamos conscientes do que queremos, dos fatores de sucesso que queremos implementar, e lamentamos também pelos nossos adeptos, pois somos uma equipa sempre de muita ambição, e nem hoje se pode cobrar isso à equipa. Este resultado não tira a convicção daquilo que queremos.»

«Há um conjunto de lances que, do banco, temos dificuldade em ver, mas sabemos que há lances decisivos. Tivemos uma oportunidade de desmarcação antes de um golo sofrido, e depois tivemos a expulsão também. Foi uma sequência de acontecimentos que não foi boa para nos. Mas o jogadores reagiram, tiveram crença. Mesmo com menos um jogador tivemos mais posse. Queríamos ganhar, mas fica a nossa crença de que, esta época, com os sinais positivos que já tivemos, fazermos fazer uma boa época.»

«Domingo temos outro jogo, completamente diferente, no qual vamos apresentar-nos forte. É uma realidade que temos uma equipa jovem, mas acreditamos que vamos tirar o melhor partido de cada jogador. Este jogo está fechado. Há uma desilusão, lamentamos pelos adeptos, mas os sinais que a equipa dá é fazermos um jogo diferente no domingo.»

[sobre a importância da luta pelo título] «O objetivo claro agora é jogar domingo com o Portimonense, fazer um bom jogo, jogar com a mesma atitude e intensidade, e ultrapassar o adversário.»