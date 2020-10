Declarações do treinador do LASK, Dominik Thalhammer, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Sporting, por 4-1, no play-off de acesso à Liga Europa:

«Começámos bem, mas depois do empate sofremos um pouco. Na segunda parte recomeçámos bem e controlámos o jogo. Foi uma vitória merecida, até em termos de mentalidade, estamos orgulhosos e contentes de passar a fase de grupos.»