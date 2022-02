O FC Porto vai poder apresentar-se esta quinta-feira no Estádio Olímpico de Roma, para o segundo jogo com a Lazio, praticamente na máxima força, segundo as informações recolhidas no último treino, o Olival, antes da partida para a capital italiana.

Sérgio Conceição contou com um total de 27 jogadores disponíveis, incluindo Gonçalo Borges, avançado da equipa B. Assim, Manafá (ainda a recuperar de lesão) e Wendell (castigado) serão as únicas «baixas» para o determinante embate com a Lazio que está marcado para as 17h45 desta quinta-feira.

Sérgio Conceição vai, entretanto, falar aos jornalistas sobre esse jogo, numa conferência de imprensa, marcada para o meio-dia, que vai ainda com a presença de Toni Martinez.

A partida para Roma está marcada para as 16h00.