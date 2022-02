Felipe Anderson, jogador da Lazio, em declarações na flash interview da SportTV+, após a eliminação do play-off da Liga Europa frente ao FC Porto:



«É uma noite difícil. Sabíamos que tínhamos de enfrentar um grande clube em desvantagem na eliminatória. Entrámos muito bem no jogo. Tinha tudo para ser uma noite perfeito, mas sabemos da força que o FC Porto tem. Este jogo vai ter de servir de lição para melhorarmos.



Disse aos meus colegas que o FC Porto é uma equipa que defende e ataca junta. Varia o sistema dentro do próprio jogo e disse-lhes que tínhamos de estar muito concentrados.



O que está diferente no clube? O clube tem muitos jovens. Já conhecia a maioria, sabia que tinham muita qualidade. São jovens que já jogam jogos europeus. O FC Porto vai ter um grande futuro com esta equipa.»