Duro. Cruel. Doloroso.



O FC Porto caiu em Roma nos descontos frente à Lazio (2-1) e sofreu a segunda derrota em quatro jogos na Liga Europa.



Os dragões estiveram perto de ser a primeira equipa a roubar pontos aos italianos nesta competição. Por imaturidade ou inexperiência, o conjunto de Vítor Bruno concedeu dois golos nos descontos de cada um das partes e deixou escapar o jogo.



A jogar em Roma, Vítor Bruno tinha no subconsciente a viagem à Luz, no próximo domingo, e deixou Nico González e Pepê. Eustáquio e Galeno saltaram para a titularidade e acabaram por ser protagonistas no golo portista.



Importa referir que a Lazio assustou em apenas uma ocasião quando Castellanos marcou, mas o lance foi invalidado por fora de jogo. Na resposta, Fábio Vieira acertou no ferro e ficou perto do primeiro golo desde o regresso ao Dragão.



Estas pareciam ser as únicas notas de destaque da primeira parte não fosse a formação romana ter feito o 1-0 quando o FC Porto já parecia «estar no balneário». Na sequência de um canto de Pedro Rodríguez, Castellanos tocou de cabeça para a finalização de Romagnoli.



O 1-0 não fazia justiça ao que se tinha passado na primeira metade. Vítor Bruno não mexeu para o arranque da segunda metade, mas a equipa não deu certamente a resposta que este esperaria. Por isso, João Mário, Nico e Pepê foram a jogo e o nível subiu quase de imediato.



Numa jogada de régua e esquadra, Fábio Vieira fez um passe que rasgou a defesa «laziale», Galeno foi mais rápido que o marcador direito e cruzou atrasado para a finalização irrepreensível de Eustáquio. 1-1, justiça no marcador.

Escassos minutos depois de sofrer, a Lazio ficou perto de chegar a nova vantagem não fosse Vecino ter falhado de forma incrível um cabeceamento na área. O jogo estava partido e podia ter caído para qualquer lado.



E para mal dos portistas, caiu para a Lazio quando o empate parecia o resultado mais provável. No último suspiro, Isaksen cruzou, Nehuén Pérez não conseguiu chegar à bola e esta sobrou para Pedro Rodríguez. O espanhol provou que velhos são os trapos e fez o 2-1 final.