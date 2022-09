A Lazio foi goleada na Dinamarca pelo Midtjylland (5-1), na segunda jornada do grupo F da Liga Europa.

Luís Maximiano viu do banco de suplentes do conjunto de Sarri, a equipa de casa abrir o marcador aos 26 minutos por Paulinho. Quatro minutos depois, Sory Kaba dilatou o resultado para os dinamarqueses.

Na segunda parte, aos 53 minutos, o brasileiro Evander fez, de penálti, o 3-1. Volvidos quatro minutos, Milinkovic-Savic ainda reduziu para os romanos num remate que desviou num oponente e traiu o guarda-redes Lossl. Isaksen (67m) e Sviatchenko (73m) fizeram os restantes golos dos nórdicos.

No outro jogo do Grupo F, o Feyenoord goleou o Sturm Graz por 6-0. As quatro equipas têm três pontos cada uma, ao fim de duas jornadas disputadas na segunda competição da UEFA.