A Lazio somou a segunda vitória na Liga Europa, desta feita na receção ao Nice, por 4-1, esta quinta-feira.

Os italianos começaram a construir o triunfo aos 20 minutos, com um golo de Pedro. O espanhol assistiu Taty Catellanos aos 35 para o 2-0, mas os franceses reduziram perto do intervalo, por intermédio de Jeremie Boga (41m).

No segundo tempo, Castellanos, que no passado foi associado ao Benfica, dilatou a vantagem da Lazio (53m) e Mattia Zaccagni (67m), de penálti, fechou as contas da partida.

O lateral português Nuno Tavares não saiu do banco.

A Lazio passa a somar seis pontos, enquanto o Nice tem apenas um.