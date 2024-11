Nuno Tavares, jogador da Lázio, em declarações à Sport TV, após a vitória frente ao FC Porto, por 2-1, na quarta jornada da Liga Europa:

[Análise ao jogo] «Foi um bom jogo com uma grande equipa. Felizmente conseguimos os três pontos com um adversário de altíssimo nível. O mais importante é sempre realçar os três pontos da equipa e os fãs foram incríveis.»

[Sensações do FC Porto] «É uma boa equipa. Já sabíamos que podíamos enfrentar uma equipa aguerrida e que ia lutar até ao fim. A sorte caiu para o nosso lado no final do jogo e conseguimos os três pontos.»

[Sentiu que podia haver outro resultado?] «Podia cair para os dois lados, mas sempre nós a criar mais ocasiões de golos. Sabemos que contra estas equipas muito fortes, um pequeno deslize e pode cair para qualquer lado.»

[Apoio dos adeptos] «Sim, acho que o apoio dos adeptos tem sido fundamental para o meu crescimento neste clube. Quero dar esta alegria aos adeptos. Vou sempre retribuir pelo fantástico apoio que nos têm dado.»