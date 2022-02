Na antevisão ao jogo com o FC Porto na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, Maurizio Sarri sublinhou que a Lazio tem uma tarefa complicada na frente, mas não considera impossível inverter a desvantagem de 2-1.

«Não sei que distância há entre a Serie A e o campeonato português. O Porto é forte, aqui também seria competitivo. Jogámos contra eles, não contra o futebol português. O jogo da primeira mão disse-nos que é muito difícil e não impossível», disse em conferência de imprensa.

O técnico do clube de Roma garantiu ainda que a equipa não vai entrar em campo a pensar no jogo do próximo domingo, para a Serie A, diante do Nápoles.

«Não penso no Nápoles, não faço cálculos, só penso no amanhã. São jogos em que precisamos de ter clareza mental e devemos estar atentos à fase defensiva. Não devemos acreditar que vamos ao ataque sem cuidar da fase defensiva. Temos as qualidades necessárias para desbloquear a situação quando queremos», afirmou relativamente ao duelo com os dragões.

Sarri confirmou que Acerbi «não está na sua melhor forma» mas vai estar no banco de suplentes diante do FC Porto, enquanto Ciro Immobile pode mesmo ser titular.

«Parou por seis ou sete dias, vamos ver como está hoje. E também amanhã de manhã e, aí, decidimos», referiu, lamentando ainda a situação de Jovane Cabral.

«Uma adaptação difícil. Chegou num momento em que estamos envolvidos nos treinos de preparação para jogos e não no estudo de sistemas de jogo. Ele aplica-se muito e está sempre muito atento ao que se faz nos treinos. Vamos ver se nos pode ajudar.»

O técnico italiano considera ainda que a Lazio está a tornar-se «cada vez mais uma equipa» e mostrou-se satisfeito com as «boas sensações» dos últimos jogos.

Já o médio Luis Alberto, considera que «o FC Porto é um adversário difícil».

«É uma equipa que pressiona bem e troca a bola com confiança. Vai ser um jogo duro. Precisamos de encontrar espaço para construir jogadas de ataque e, para isso, teremos a ajuda fundamental de Immobile», realçou na conferência de imprensa.

O futebolista espanhol assumiu ainda que «o balneário está bem e os resultados ajudam» a isso mesmo.

Lazio e FC Porto defrontam-se esta quinta-feira, no Olímpico de Roma, a partir das 17h45. Pode acompanhar a partida aqui AO MINUTO.