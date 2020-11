O Lille colocou um ponto final na invencibilidade do AC Milan, que durava desde o dia 8 de março, vencendo em San Siro por 3-0. Com Fonte, Xeka e Renato na equipa inicial, a equipa francesa foi totalmente superior aos rossoneri.



Depois de Jonathan David ter obrigado Donnarumma a aplicar-se, Romagnoli cometeu um penálti desnecessário. Yazici revelou eficácia da marca dos 11 metros e adiantou o conjunto de Galtier. Era o início de uma noite de sonho para o jovem turco.



Com Dalot no onze, a melhor oportunidade do AC Milan saiu dos pés de Ibrahimovic na cobrança de um livre direto. Pioli sentia a equipa em dificuldades e recorreu ao poder de fogo que tinha no banco, lançando Leão e Çalhanoglu para os lugares de Krunic e de Castillejo. Contudo, foi o Lille quem voltou a marcar numa bela jogada coletiva: David viu a simulação de Yazici e devolveu-lhe a bola. O turco disparou e contou com a «ajuda» de Donnarumma para marcar (55m).



Pouco depois, aos 58 minutos, o médio ofensivo chegou ao hat-trick: novamente tudo bem feito pelos gauleses com David a servir Yazici. Leão teve nos pés o golo de honra do AC Milan, mas errou o alvo na cara de Maignan.



O hat-trick de Yazici:



No outro jogo deste grupo houve uma surpresa em Glasgow: o Celtic foi goleado pelo Sparta de Praga (1-4) e está no último lugar deste grupo G.



Por sua vez, o Arsenal de Cedric Soares, que entrou aos 63 minutos, goleou o Molde por 4-1. Os noruegueses marcaram primeiro por Ellingsen, mas os «gunners» viraram graças a dois autogolos. Pépé fez o terceiro dos londrinos e assistiu Willock para o 4-1 final.



Com Buta em campo à entrada para os 25 minutos finais, o Antuérpia perdeu em casa com o LASK. Eggestein anotou o golo solitário da partida.



Refira-se que o Feyenoord recebeu e venceu o CSKA Moscovo por 3-1 com João Carlos Teixeira a jogar o quarto de hora final na equipa holandesa. Por último, o CSKA Sófia de Tiago Rodrigues foi derrotado na Suíça pelo Young Boys (3-1).