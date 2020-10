O médio brasileiro Gabriel, jogador do Benfica, diz que terá de ser dentro do campo que as águias mostram se são ou não favoritos diante do Lech Poznan, em jogo da primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

«Não gosto de falar em favoritismos, as equipas têm de provar dentro de campo o valor», disse, antes de elogiar o adversário.

«Sei que são muito fortes em casa e que são fortes no jogo posicional e vamos fazer o nosso melhor para contrariar esse tipo jogo», apontou.

Para a qualidade de jogo da equipa polaca há um português com quem as águias vão ter de se preocupar: Pedro Tiba. E Gabriel sabe disso.

«Sabemos que é um jogador português e que deve ser quem conhece melhor o Benfica e pode ajudar o nosso adversário, mas hoje em dia, todos conhecem todos os clubes», diz.

Gabriel comentou ainda a evolução da sua adaptação às ideias de Jorge Jesus, assegurando que se sente bem na posição de médio mais defensivo.

«Sinto-me confortável. Já tinha jogado assim antes, só precisei de ter tempo para me adaptar às ideias do mister e tenho vindo a fazer o meu melhor para ajudar o Benfica. Estou a sentir-me bem e espero dar continuidade», deseja.