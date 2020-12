Dariusz Zuraw, treinador do Lech Poznan, em conferência de imprensa, depois da goleada consentida diante do Benfica (0-4), no Estádio da Luz, em jogo da fase de grupos da Liga Europa:

- Como já tinha dito, estávamos a jogar contra um adversário da Champions. Era difícil para nós. Somos uma equipa mais pequena e estamos a jogar contra uma equipa top do futebol europeu. Ainda vamos analisar o que aconteceu, vamos querer tirar conclusões do jogo, mas ganhou o melhor, sem dúvida.

- É difícil para mim falar logo nos minutos a seguir ao jogo. Para nós, saliento a experiência que estamos a reunir, mas não queremos estar só na defesa, também queremos jogar e por vezes pagamos caro por isso. Como hoje pagámos muito. Com uma equipa com o Benfica, os nossos erros custaram muito. O que posso dizer é que acredito muito na equipa, nos meus jogadores e penso que ainda vamos tirar proveitos no futuro.