Apesar da goleada há cerca de três semanas, o técnico do Leicester frisou que não vai subestimar o Sporting de Braga na partida desta quinta-feira, da quarta jornada do grupo G. Brendan Rodgers considerou que o jogo no estádio King Power foi «complicado apesar do resultado» e espera «um jogo difícil» na Pedreira.

«Nesta competição, o nível é sempre alto e esperamos um jogo particularmente difícil. Apesar de termos vencido [em casa] e estarmos confortáveis no grupo, vamos entrar para ganhar», disse na antevisão da partida.



O técnico irlandês lembrou que os foxes estão «a jogar a um nível elevado fora de casa», mas não menospreza a equipa de Carvalhal.

«Apresentamos boas exibições e queremos continuar na competição, mas não podemos subestimar o Sporting de Braga. Como disse, esperamos um jogo muito, muito difícil», reiterou.



Brendan Rodgers revelou que Ricardo Pereira, que se lesionou com gravidade no joelho direto há vários meses, está muito perto de regressar em pleno.

«Esperamos tê-lo connosco brevemente, está na segunda equipa, mas está a evoluir bem. Daqui a duas ou três semanas esperamos tê-lo connosco. Estamos muito felizes com o trabalho que tem realizado. Ele é muito forte e fez um jogo pela equipa B e esteve muito bem», adiantou.



Por último, o técnico do Leicester elogiou David Carmo, «um jogador jovem, que está a jogar bem, é grande, agressivo».

«Portugal produz sempre jogadores fantásticos e o seu desenvolvimento, e com mais preparação, pode levá-lo, daqui a poucos anos, a chegar à Premier League, como acontece com outros jogadores portugueses», considerou.

Ao lado de Rodgers, esteve James Maddison. O médio ofensivo disse esperar um Sporting de Braga mais forte do que no jogo em Inglaterra.

«Definitivamente, sim. O Sporting de Braga não mostrou, se calhar, tudo o que vale no primeiro jogo. Tem um bom treinador, com experiência em Inglaterra e já tivemos a oportunidade de assistir a alguns vídeos e analisar a estratégia deles», disse.

Sporting de Braga e Leicester defrontam-se a partir das 17h55 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga.