Tudo igual no duelo entre o Leipzig e a Atalanta, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

No primeiro jogo da eliminatória, as duas equipas empataram a uma bola e deixaram tudo em aberto para o encontro em Itália.

Na Alemanha, foi a equipa de Bérgamo a primeira a fazer balançar as redes: Luis Muriel, aos 17 minutos, abriu o marcador com um grande golo.

A resposta da formação da casa chegou no segundo tempo, mas antes houve um português em destaque: André Silva.

O avançado formado no FC Porto dispôs de um penálti (já depois de ter atirado ao poste), mas permitiu a defesa de Musso – que também defendeu a recarga. No mesmo minuto, no entanto, Zappacosta fez o empate com um golo na própria baliza, após cruzamento de Angelino.

Ficou assim tudo em aberto para a segunda mão, que se joga precisamente daqui a uma semana, em Itália.