Foi uma noite 100 por cento alemã na primeira mão das meias-finais da Liga Europa. O Leipzig recebeu e venceu o Rangers por 1-0, ao passo que o Eintracht Frankfurt triunfou na visita ao West Ham, por 2-1, em Londres. Imperam vantagens germânicas para a segunda mão, dentro de uma semana.

Com o avançado português André Silva como suplente utilizado – entrou aos 71 minutos – o Leipzig chegou ao golo da vitória num remate frontal do espanhol Angeliño, aos 85 minutos de jogo, na sequência de um pontapé de canto.

O forte pontapé de Angeliño para a vitória do Leipzig:

Em Inglaterra, o Eintracht Frankfurt chegou à vantagem logo aos 49 segundos de jogo, num cabeceamento de Ansgar Knauff, após cruzamento de Rafael Santos Borré.

A resposta do West Ham aconteceu também nas alturas, com Kurt Zouma a ganhar o lance de cabeça ao segundo poste depois de um livre batido para a área e Michail Antonio a assinar o 1-1 com um desvio ao segundo poste, ao minuto 21.

O Eintracht, que teve o avançado português Gonçalo Paciência no banco, chegou ao golo da vitória na segunda parte, aos 54 minutos, por Daichi Kamada, na recarga a um remate defendido por Aréola.

A segunda mão, que tem como palcos Glasgow e Frankfurt, realiza-se na próxima quinta-feira, 5 de maio, pelas 20 horas.

Nas meias-finais da Liga Conferência, houve empate no Leicester-Roma e triunfo do Feyenoord na receção ao Marselha.

O golo de Kamada para a vitória do Eintracht: