Leonardo Lelo, jogador do Sp. Braga, lança o jogo com o Genk, da quarta jornada da fase liga da Liga Europa, numa conferência de imprensa em que abordou o bom arranque de temporada a nível individual e os elogios que recebeu do selecionador nacional, Roberto Martínez:

Análise ao adversário

«Sabemos que vai trazer dificuldades, não há jogos fáceis nesta competição e temos de estar na máxima força para tentar vencer o jogo. O Genk vem de uma sequência positiva, não perde há seis jogos. Eles estão confiantes, mas nós também estamos numa fase positiva.»

Derrota com o FC Porto pode ter peso?

«Claramente que não. Só nos pode dar mais confiança pela forma como jogámos e demonstra que podemos jogar olhos nos olhos com qualquer adversário».

Elogios do selecionador nacional

«É sempre um motivo de orgulho ver o selecionador falar em nós. Se [a chamada] acontecer vai ser naturalmente e vou ficar muito feliz, mas se não acontecer vou continuar a trabalhar porque [a chamada] depende do meu rendimento. Foco-me em mim, no dia a dia e em ajudar a equipa.»

Bom arranque de época a nível individual

«Tem sido um arranque bastante positivo a nível individual. Já atingi o maior número de assistências da carreira, mas não quero parar por aqui. Quero somar números e, acima de tudo, ajudar a equipa para que continue a ganhar jogos.»