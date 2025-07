Declarações de Julio Velázquez, treinador do Levski Sofia, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (1-0) frente ao Sp. Braga, já no prolongamento, no jogo da 2.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa:

«Destaco que foi uma grande partida, acabei de dizer na entrevista rápida para a televisão que jogámos com um Braga que pode comprar jogadores por 12 ou 15 milhões e teve em campo jogadores avaliados em 40 milhões. Mas, não se notou grande diferença em campo. Anulámos em todos os momentos as armas deles e com bola entendemos onde estavam as debilidades do Braga. Tivemos algumas situações claríssimas, mas não marcámos. Foi o que faltou. Parabéns a todo o grupo. Penso que se tivéssemos marcado seria difícil consentir o empate, porque esta equipa tem muita competência. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores, pelo seu trabalho, e muito agradecido aos nossos adeptos. A diferença esteve, claramente, nos últimos metros. A minha mentalidade e a minha maneira de ser não me permite estar satisfeito. Igualámos a eliminatória em Sofia e podíamos perfeitamente ter passado. Caímos da Liga Europa, temos de estar já preparados para domingo, e continuamos nas competições europeias, na Liga Conferência».

[Lance de possível penálti de Paulo Oliveira] «Posso estar equivocado, mas a sensação que tenho é que seria penálti. Foi com a sensação que fiquei, no relvado, mas como disse, posso estar equivocado. Vou ver nas imagens, mas parece-me claramente penálti».