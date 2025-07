O Sp. Braga já conhece o adversário da segunda pré-eliminatória da Liga Europa e trata-se do Levski Sofia.

Após o nulo no encontro da primeira mão, o mesmo resultado voltou a registar-se no jogo desta quinta-feira, sendo que tudo acabou por se decidir através do desempate por grandes penalidades. O vice-campeão da Bulgária marcou três das quatro conversões, contra apenas uma do conjunto israelita.

Na próxima fase, os comandados de Carlos Vicens entram em ação frente ao Levski Sofia, com os jogos agendados para 24 e 31 de julho, em Sofia e em Braga, respetivamente. Recorde-se que para chegar à fase de liga da competição, os bracarenses terão de levar a melhor sobre a equipa búlgara e ainda de passar a terceira pré-eliminatória, que decorre a 7 e 14 de agosto.