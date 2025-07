A madrugada desta quinta-feira foi agitada para o plantel do Sp. Braga, que foi surpreendido com fogo de artifício atirado por adeptos do Levski Sófia, junto ao Hilton Sófia.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o rebentamento de vários engenhos pirotécnicos junto da unidade hoteleira que os arsenalistas escolheram para pernoitar.

Recorde-se que o jogo entre Levski Sófia e Sp. Braga está marcado para as 18h30 desta quinta-feira, no Estádio Georgi Asparuhov, em Sófia, e a contar para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

Veja aqui o momento em que foi lançado fogo de artifício junto do hotel do Sp. Braga em Sófia: