Já oficialmente confirmado como reforço do Bayer Leverkusen a partir da próxima época, Alejandro Grimaldo recebeu esta quinta-feira à noite uma má notícia: não vai estar presente na próxima edição da Liga dos Campeões, onde o Benfica já tem lugar reservado na fase de grupos.

A equipa alemã foi eliminada pela Roma de José Mourinho nas meias-finais da Liga Europa e viu gorar-se o sonho de aceder à principal competição de clubes da UEFA na condição de vencedora da Liga Europa.

Refira-se que o Bayer Leverkusen é nesta altura sétimo classificado da Bundesliga e corre o risco de falhar inclusive, o acesso às competições europeias, podendo apenas alcançar o sexto posto, que é ocupado pelo Wolfsburgo (com os mesmos pontos) e que dá acesso à Liga Conferência.

Em sete épocas completas no Benfica, Grimaldo não disputou a fase de grupos da Liga dos Campeões apenas na época 2020/21 e nunca esteve sem participar em qualquer competição europeia, algo que pode, inclusive, ser inédito na carreira do espanhol, já que antes de rumar ao futebol português apenas representou a equipa B do Barcelona.