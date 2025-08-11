Um dia depois de ter vencido a Supertaça inglesa frente ao Liverpool, o Crystal Palace recebeu uma má noticia. O emblema inglês vai jogar a Liga Conferência ao invés da Liga Europa, segundo o veredicto do Tribunal Internacional Arbitral do Desporto (TAD).

Recorde-se que o Crystal Palace recorreu da decisão da UEFA, que decretou que o clube inglês iria jogar a terceira competição de clubes da UEFA devido a incumprimento das regras de propriedade de clubes, que impedem que dois clubes pertencentes ao mesmo dono estejam na mesma competição.

John Textor, proprietário do Lyon - também desportivamente apurado para a Liga Europa - até vendeu a participação que detinha no emblema inglês, mas fê-lo após 1 de março, data limite em que a UEFA permite que os acionistas vendam as suas participações antes do início da nova temporada.

Por outro lado, esta decisão é positiva para Nuno Espírito Santo, dado que o Nottingham Forest irá «subir» da Liga Conferência para a Liga Europa.

Desta forma o Crystal Palace pode defrontar o Santa Clara caso se apure para a fase principal da Liga Conferência e o Nottingham Forest pode encontrar o FC Porto e, se confirmar a presença na fase de liga, o Sp. Braga.