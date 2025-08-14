Já são conhecidos os adversários de Sp. Braga e Santa Clara no play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa e da Liga Conferência, respetivamente.

Depois do empate a um golo no encontro da primeira mão, a maior das surpresas chegou da Arménia, com o Lincoln Red Imps a eliminar, nos penáltis, o Noah. Gonçalo Silva, David Sualehe e Hélder Ferreira foram titulares no conjunto da casa.

Perante o nulo após o tempo regulamentar e o prolongamento, a eliminatória só ficou decidida da marca dos onze metros. Aí foram mais felizes os visitantes, que falharam apenas uma grande penalidade, contra duas desperdiçadas pela equipa da casa.

Assista aqui ao penálti decisivo do Lincoln Red Imps:

O Lincoln Red Imps vai agora medir forças com o Sp. Braga, sendo que as duas mãos estão marcadas para 21 e 28 de agosto, com o primeiro jogo a realizar-se no Estádio Algarve.

Já o Shamrock Rovers recebeu e goleou o Ballkani por 4-0, depois de uma derrota pela margem mínima na última quinta-feira.

Na República da Irlanda, Rory Gaffney foi a figura do encontro, com um «bis» apontado aos 45+1 e 48 minutos, sem resposta da formação do Kosovo. A meio do segundo tempo, Joshua Honohan e Graham Burke confirmaram a vitória folgada da equipa da casa (55 e 67 minutos).

Segue-se o Santa Clara, que procura garantir uma das vagas na fase de liga da Liga Conferência. Tal como acontece na eliminatória dos bracarenses, as duas mãos estão marcadas para 21 e 28 de agosto.