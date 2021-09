António Salvador admitiu esta terça-feira que o Sporting de Braga tem que «fazer mais e melhor» do que tem feito no arranque da temporada, mas mostrou «confiança» para o jogo da Liga Europa, diante do Estrela Vermelha.

«Sabemos que temos de fazer mais e melhor do que temos feito neste arranque do campeonato, muito mais e melhor do que no último jogo, com o Paços de Ferreira [0-0], porque, para se ganharem jogos, não chega qualidade, é preciso trabalhar, ser intenso e agressivo, e vamos ter de ter tudo isso na quinta-feira para vencer um adversário difícil», referiu o presidente ‘arsenalista’ no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, à partida da comitiva bracarense para Belgrado, onde, na quinta-feira, os minhotos defrontam os sérvios, na primeira jornada do Grupo F.

«Sabemos que não vamos ganhar todos os jogos, mas temos que trabalhar, ser intensos e agressivos. Se, depois, não ganharmos, temos a consciência de que fizemos tudo para vencer. Tenho consciência de que podíamos ter feito mais [neste arranque de época], temos consciência que temos que trabalhar mais diariamente para chegarmos aos jogos preparados para jogar com intensidade e ganhar», completou, em declarações reproduzidas pela agência Lusa.

António Salvador disse ainda que aborda o jogo de quinta-feira e a participação europeia desta época com «confiança».

«O Sporting de Braga tem história nesta competição, tem estado permanentemente na fase de grupos e quase sempre passado à fase seguinte. Independentemente de não terem calhado nomes sonantes, este é um grupo muito difícil e equilibrado. Vamos defrontar uma das equipas mais difíceis teoricamente, mas sabemos da qualidade do nosso plantel, do valor e confiança que temos, e vamos preparar-nos para defrontar um grande adversário e vencer o jogo», disse.

Sporting de Braga e Estrela Vermelha defrontam-se a partir das 17h45 de quinta-feira, no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, jogo que será arbitrado pelo escocês John Beaton.