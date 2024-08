Declarações de Daniel Sousa, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (0-0) frente ao Servette no jogo da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa:

«Faltou algum acerto, não só na finalização, que é o que falha quando não se marca, mas faltou também em termos de passe, de definição, o que leva a algumas transições que podem provocar um desequilíbrio emocional, que foi o que sentimos. Algumas perdas de bola levaram a contra-ataques, gerando alguma intranquilidade na primeira parte. Na segunda parte foi de domínio, de controlo do jogo, ficou a faltar o golo».

[Mensagem ao intervalo] «Tentei passar uma mensagem de estarmos todos unidos, seja a evoluir para a frente seja a recuar para trás, a atacar o último terço, temos de estar próximos. O adversário trabalha junto há algum tempo, tem algumas situações bem trabalhadas e se não estivermos juntos vão criar problemas, como criaram na primeira parte. Não entrámos assim tão mal como pareceu, conseguimos trabalhar a linha, tirando foras de jogo, chegámos ao último terço, mas o último passe não esteve como costumamos ter. Por vezes conseguiram sair, o que cria instabilidade. Quando uma equipa tem mais bola do que outra acaba por sofrer disso mesmo, enquanto outra que tem menos bola acaba por sair uma ou duas vezes e deixa outra imagem».

[Roberto Fernández do ataque] «Não foi uma questão de performance, fiz questão de falar com o Ouazzani. Trata-se de perceber que temos todos disponíveis, temos de fazer esta gestão face à necessidade de jogar de quatro em quatro dias. É uma questão de motivação, para os ter todos prontos temos de dar minutos, para sentirem que a qualquer momento podem estar lá dentro. O Roberto fez um bom trabalho, apesar de tudo».

[Resultado altera a forma como perspetiva a 2.ª mão?] «Sabíamos da qualidade do adversário, o que pode dar, e as dificuldades de enfrentar este tipo de adversário. Queremos estar lá em cima, no último terço a criar pressão, e eles conseguiram sair da primeira pressão. O Estrela [da Amadora] vai tentar saídas longas, é uma coisa normal. A equipa do Servette vem de muitas rotinas, o que acaba por criar dificuldades. Estamos no intervalo da eliminatória, seguramente vamos fazer um jogo como fizemos na segunda parte».