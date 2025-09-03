O FC Porto divulgou nesta quarta-feira a lista de jogadores inscritos na fase de liga da Liga Europa, com algumas novidades. Além dos reforços que já cimentaram um lugar entre as escolhas do treinador Francesco Farioli, também Pedro Lima e Tomás Pérez, da equipa B, são opção.

Pedro Lima é lateral-direito chegou por empréstimo do Wolverhampton no último dia de mercado. Já Tomás Pérez é jogador do FC Porto desde janeiro mas ainda não convenceu na equipa A.

Na lista B, Farioli inscreveu uma série de jogadores jovens que já têm treinado com a equipa principal mas também Rodrigo Mora e Martim Fernandes, habitualmente selecionados para a equipa principal.

O FC Porto vai defrontar o Salzburgo (fora), Estrela Vermelha (casa), Nottingham Forest (fora), Utrecht (fora), Nice (casa), Malmö (casa), Viktoria Plzen (fora) e Rangers (casa).



Lista A: Diogo Costa, Cláudio Ramos e João Costa; Jan Bednarek, Nehuén Pérez, Jakub Kiwior, Dominik Prpic, Zaidu, Pedro Lima, Alberto Costa e Francisco Moura; Alan Varela, Tomás Pérez, Stephen Eustáquio, Pablo Rosario, Victor Froholdt, Gabri Veiga; Pepê, William Gomes, Borja Sainz, Luuk de Jong, Deniz Gül e Samu.



Lista B: Diogo Fernandes, Gonçalo Ribeiro, Gabriel Brás, Martim Fernandes, Martim Cunha, Tiago Silva, André Oliveira, João Teixeira, Bernardo Lima, Gonçalo Sousa, André Miranda e Rodrigo Mora.