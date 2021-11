A FIGURA: Ricardo Horta

Três golos do Sp. Braga na primeira parte, um denominador comum: Ricardo Horta. O capitão do Sp. Braga faz as três assistências para os golos do primeiro tempo, liderando a invasão bracarense à área do decacampeão búlgaro. Toques subtis, tabelas mais aprimoradas ou um simples preparar do remate para o colega, Horta esteve em todas, comandando os bracarenses para o triunfo.

O MOMENTO: golo de Iuri Medeiros (37’)

O Sp. Braga podia ter acusado o empate, mas pelo contrário, sentiu-se espicaçado e partiu para cima do adversário. Em apenas quatro minutos desfez o empate: Ricardo Horta invadiu a área em combinação com um colega e serviu depois Iuri para o disparo forte, de primeira, para o fundo das redes. O reassumir da dianteira do marcador num momento chave.

OUTROS DESTAQUES

Galeno

Apontou um golo depois de já ter bisado na segunda-feira frente ao Portimonense, ficando a dever a si mesmo mais remates certeiros para a sua conta pessoal. Assinou uma mão cheia de lances que poderiam ter tido outro desfecho.

Despodov

O capitão do Ludogorets travou um duelo intenso com Sequeira. Não sendo um portento técnico, lutou sempre muito e fez por ser incómodo com a sua postura constantemente combativa. Falhou um lance em que apareceu isolado.

Yan Couto

Num jogo de propensão ofensiva para o Sp. Braga, o lateral direito emprestado pelo Manchester City sentiu-se como um peixe na água. Fez o corredor como gosta, com criatividade, aparecendo várias vezes em terrenos adiantados.

Iuri Medeiros

Ainda à procura da forma física ideal, o extremo canhoto voltou a mostrar os seus atributos técnicos com uma exibição bem conseguida, coroada com um golo.