Alexis Antunes

Com a camisola dez, o médio suíço demonstrou qualidade técnica, sendo um dos jogadores com mais capacidade do conjunto helvético. Apareceu bem entre linhas a municiar os ataques do Servette, destacando-se em vários capítulos do jogo. Progrediu com bola, jogou e fez jogar e ainda arriscou na finalização.

O MOMENTO: Frick segura os suíços (76’)

Num embate em que esteve uns furos abaixo do que aquilo que se espera, mesmo de forma atabalhoada o Sp. Braga teve a grande oportunidade do jogo. Isolado, Zalazar vê o guarda-redes fazer a mancha, voltando a ser determinante perante a recarga de Ouazzani. Dupla intervenção decisiva.

OUTROS DESTAQUES

Victor Gomez

O lateral espanhol foi dos mais regulares do Sp. Braga. Mesmo tendo pela frente Mazikou e Cognat, dois dos mais interventivos do Servette, Gomez tapou bem o flanco e apareceu várias vezes no ataque.

Cognat

Sem dar nas vistas, mas de extrema eficiência, o extremo que jogou pela esquerda do ataque da equipa suíça conseguiu vários momentos de desequilíbrio, baralhando as marcações.

Crivelli

Possante fisicamente, o avançado francês do Servette deu trabalho ao último reduto bracarense. Lutador, não se limitou a batalhar, evidenciado também capacidade criativa. Quase marcou na sequência de um lançamento na primeira parte.

Niakaté e Arrey-Mbi

A dupla voltou a entender-se bem no eixo da defesa, controlando bem a profundidade essencialmente no segundo tempo. Com a equipa mais compacta na segunda metade não abriram brechas.