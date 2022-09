Declarações de Matheus, guarda-redes do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (1-0) frente ao Union Berlin:

«Conseguimos uma vitória importante, aqui em casa temos de ter uma fortaleza e continuar com os pés no chão, porque ainda há muito para acontecer».

[Objetivos] «O nosso objetivo é jogo a jogo. Não adianta pensar no final se ainda estamos no no meio da caminhada, temos de continuar a trabalhar, dedicando-nos ao máximo, olhando olhos nos olhos todos os adversários e procurando a vitória em todos os jogos».

[Segredo] «O segredo, muita gente fala de sorte, mas dá muito trabalho. Trabalhar é o segredo, trabalho contínuo do dia a dia, esse é o segredo».

[O que é que o Artur Jorge veio trazer de novo a este Sp. Braga?] «A equipa tem a mesma ambição, a mesma vontade, o mesmo querer. Temos o mesmo comprometimento, graças a deus as coisas têm corrido bem, mas é como disse, temos que continuar humildes a trabalhar a procurar a vitória a cada jogo, olhando os adversários olhos nos jogos, porque ainda há muito a acontecer».