Diego Rodrigues e Niakaté serão reavaliados pelo departamento médico do Sp. Braga esta quinta-feira, após terem saído lesionados do embate com o Betis, a contar para os quartos de final da Liga Europa.

A dupla saiu do jogo com queixas, não terminou em campo, deixando dúvidas quanto à sua utilização nos próximos jogos.

Diego Rodrigues foi substituído logo aos dezoito minutos, com uma lesão traumática no tornozelo direto. O médio sofreu uma pancada forte de Amrabat, ainda tentou continuar, mas acabou mesmo por ser substituído.

Niakáte lesionou-se, aparentemente sozinho, num dos derradeiros lances do encontro, sentindo desconforto com lesão aquiliana direita. A dupla será, então, reavaliada esta quinta-feira.