Declarações de Thomas Haberli, treinador do Servette, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (0-0) frente ao Sp. Braga no jogo da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa:

«É difícil dizer [a razão da quebra na segunda quebra]. O jogo foi equilibrado, na primeira parte estivemos por cima, sim, mas na segunda parte o Braga foi superior. Não sei dizer os motivos para esta quebra».

[Ritmo competitivo teve impacto?] «Temos de destacar que o Braga era favorito para este jogo, o segundo jogo será muito complicado, como já foi dito, o Braga é uma excelente equipa».

[Depois deste jogo continua a considerar o Sp. Braga continua favorito?] «Sim, continuo a achar o Braga favorito, tem um orçamento de 130 milhões de euros, por isso considero que continua a ser favorito nesta eliminatória».