O Lille triunfou esta quarta-feira no terreno da Roma, por 1-0, porém grande parte desta vitória deve-se à enorme exibição de Berke Ozer, que defendeu três penáltis… seguidos!

O relógio mostrava o minuto 80 quando o árbitro apontou para a marca dos onze metros. Dovbyk, que havia entrado uns momentos antes, partiu para bola e o guarda-redes do Lille defendeu. Depois da festa, o árbitro voltou a apitar e mandou repetir o lance, pois o guardião não estava a pisar a linha no momento do remate.

Na segunda tentativa, Dovbyk voltou a tentar a sorte, rematou para o lado contrário e Ozer voltou a defender! No entanto, o árbitro puxou novamente do apito e mandou repetir pela mesma razão.

Desgastado, Dovbyk deu a vez a Matias Soule, que mostrou confiança no momento do remate, mas… não foi mais eficaz que o guardião do Lille, que desta vez manteve o pé na linha.

Três em três e o resultado estava seguro! O Lille segue agora com seis pontos na classificação da Liga Europa, enquanto a Roma tem três.

