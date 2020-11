Yusuf Yazici anotou três golos no triunfo do Lille em Milão e entrou para a história das provas da UEFA. O internacional turco tornou-se no primeiro jogador a marcar três golos fora de casa por mais do que uma vez numa época, segundo os dados da Opta.



O atacante de 23 anos tinha feito três golos no duelo dos gauleses frente ao Sparta de Praga, na República Checa. Quase um mês depois, Yazici anotou outro hat-trick.



Para já o jogador do Lille é o melhor marcador da Liga Europa com seis golos com mais dois que os segundos melhores marcadores.







2 - Lille's Yusuf Yazici is the first player in the history of major UEFA European competition to score two away hat-tricks in a single season. Extraordinary. pic.twitter.com/xAdkUJekHX — OptaJoe (@OptaJoe) November 5, 2020