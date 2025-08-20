«Podemos dizer que o Braga é o favorito, mas isto é futebol, nunca se sabe o que pode acontecer». É desta forma que o luso-gibraltino Bernardo Lopes, capitão do Lincoln Red Imps, encara o play-off de acesso à Liga Europa frente aos arsenalistas, que arranca esta quinta-feira, no Estádio do Algarve, casa empresta do campeão de Gibraltar.

«Estando longe, também estamos habituados [ao Estádio Algarve]. Muitos dos jogadores já vieram aqui no ano passado jogar pelo clube, ou costumam vir aqui também jogar pela Seleção [de Gibraltar]», explicou o português naturalizado gibraltino, de 32 anos.

«Fui para Gibraltar como uma rampa de lançamento, mas, por uma coisa ou por outra, não se deu uma saída e fui ficando. Propuseram-me jogar por Gibraltar, algo que foi difícil de aceitar porque jogar por outro país não é fácil, mas ao fim de tantos anos já me sinto em casa e estou realmente muito feliz. Tenho muito orgulho de vestir ambas as camisolas», contou o defesa-central, formado no Estoril e no Benfica e que, enquanto sénior, representou o Louletano e o Marítimo B antes de se ter mudado para o Lincoln Red Imps, há 10 anos.

Dominador em Gibraltar, o clube sonha em atingir a fase regular da Liga Europa. «Nunca podemos estar fartos de fazer história por um clube, nem por um país. Acho que isso tem de ser o objetivo. Há alguns dias, conseguimos fazer novamente história pelo clube e esse é o caminho. Faz parte do processo e acho que estamos todos motivados e confiantes no que vem daqui para a frente», garantiu o jogador.

Resta ao Lincoln Red Imps fazer a sua parte, no play-off. «Sem tirar o mérito ao Braga ou a nós, é um jogo de futebol e ganha quem fizer o melhor trabalho», sintetizou Bernardo Lopes, por entre elogios ao Sp. Braga, «uma grande equipa que tem muitos jogadores com muita qualidade, muito experientes, habituados a estas competições».

Já Juan Bezares, treinador da formação gibraltina, encara a presença no play-off da Liga Europa como um «sonho tornado realidade», ainda mais tendo pela frente «um histórico como é o Braga».

«Sabemos o potencial que tem o Braga e será uma eliminatória muito difícil. O Carlos [Vicens] está a fazer um projeto que leva praticamente dois meses, com uma ideia de futebol muito boa, e não há dúvidas de que vamos ter de trabalhar muito para poder criar dificuldades ao Braga», acrescentou o treinador.

O dinamarquês Morten Krogh vai arbitrar o primeiro duelo entre Lincoln Red Imps e Sp. Braga, que se realiza na quinta-feira [20h00], no Estádio do Algarve, e tem acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.

A segunda mão realiza-se no dia 27 de agosto, no Estádio Municipal de Braga.