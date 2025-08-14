O Sp. Braga vai medir forças com a equipa do Lincoln Red Imps no play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa. O jogo na condição de visitado terá lugar em Portugal, no Estádio Algarve.

A equipa de Gibraltar, que chega pela primeira vez a esta fase da competição, seguirá as pisadas da seleção, fazendo do Estádio Algarve a sua casa para a receção ao conjunto luso, depois de ter defrontado o Noah no Europa Point Stadium, em Gibraltar.

Esta noite o Lincoln Red Imps manteve a sua baliza inviolável frente ao Noah, da Arménia, acabando por seguir em frente no desempate através de grandes penalidades.

O jogo da 1.ª mão será jogado já dentro de uma semana, 21 de agosto, no Algarve, sendo que na semana seguinte a eliminatória decide-se na pedreira, a 28 de agosto.

Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, já abordou este jogo, realçando que o foco está «totalmente e absolutamente no jogo com o Alverca». Ainda assim, foi dizendo que «uma equipa que está no play-off tem de ter nível, tem de fazer muitas coisas bem para chegar a esta fase».