Os oitavos-de-final da Liga Europa foram sinónimo de goleada para o Liverpool, esta época. Depois do 5-1 conseguido na Chéquia, os comandados de Jürgen Klopp voltaram a atropelar o Sparta Praga, desta vez em Anfield, por 6-1.

O passeio dos «reds» começou nos pés do ex-Benfica, Darwin Nuñez, que logo aos sete minutos respondeu, dentro da área, ao passe de Szoboszlai e atirou para o 1-0.

No minuto seguinte, mais um golo para os comandados de Klopp, desta vez pelo jovem Bobby Clark, com a primeira de três assistências de Salah no encontro. Pela primeira vez titular, desde janeiro, o internacional egípcio trocou de papéis com o médio de 19 anos e perante a passividade da defensiva checa, fez o que melhor sabe e colocou o resultado em 3-0.

Sem tirar o pé do acelerador, o Liverpool chegou ao quarto de hora já a vencer por 4-0, tudo fácil para os «reds», nova assistência de Salah e desta vez foi Cody Gakpo a colocar o nome na lista de marcadores.

A fechar a primeira parte, surgiu o golo de honra do Sparta Praga, pelos pés de Birmancevic. Ainda assim, os segundos 45 minutos tiveram mais do mesmo, com uma entrada matadora do Liverpool, Szoboszlai completou a «mão cheia» de golos e aos 55, Gakpo apontou de calcanhar o 6-1 final.