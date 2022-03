O Lyon perdeu por 4-2 diante do Rennes, antes da receção ao FC Porto e Karl Toko-Ekambi reconheceu que a equipa não esteve em bom plano. Ainda assim, o camaronês, que foi um dos melhores jogadores no Dragão, já aponta baterias ao duelo com os azuis e brancos.

«Ainda não falámos com a equipa técnica porque estávamos de folga. Não queríamos ter feito as coisas daquela forma. Sabemos que somos culpados, falhámos, mais uma vez, contra o Rennes. Mas temos um jogo quinta-feira contra o FC Porto, não nos vamos debruçar sobre o passado. Precisamos do apoio de todos contra o FC Porto para passarmos à próxima fase», disse, em entrevista ao Le Progrés.

«A diferença entre o campeonato e a Liga Europa é que não há margem para erros. Porque depois do FC Porto, ou vamos para casa ou a nossa viagem continua. Estamos mais conscientes», acrescentou.

O FC Porto joga no terreno do Lyon esta quinta-feira, a partir das 20h00, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.