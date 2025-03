No primeiro jogo do Lyon depois do pesadíssimo castigo sobre Paulo Fonseca, a equipa francesa foi à Roménia vencer por 1-3 o Steaua de Bucareste na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Tagliafico [30m] abriu o marcador no primeiro tempo depois de um grande cabeceamento do argentino em resposta ao cruzamento do georgiano Mikautadze. No seguimento, todos os jogadores foram abraçar o técnico português que ficou em lágrimas.

Na segunda parte, os romenos reagiram por intermédio de Baluta [68m] que rematou sem hipótese para Lucas Perri.

Do banco saltou a «salvação» do Lyon. O belga Malick Fofana entrou logo após o golo sofrido e em quatro minutos, aos 86m e aos 90m fechou o resultado em 1-3.

A equipa de Paulo Fonseca leva assim uma importante vantagem para a segunda mão, que terá lugar no Groupama Stadium no próximo dia 13 de março, às 20h.