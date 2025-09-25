Liga Europa: Lyon de Paulo Fonseca vence, Panathinaikos de Sanches goleia
O Estugarda com Tiago Tomás também triunfou na jornada inaugural, já Chermiti no Rangers teve sorte diferente
O Estugarda com Tiago Tomás também triunfou na jornada inaugural, já Chermiti no Rangers teve sorte diferente
O Lyon de Paulo Fonseca começou da melhor forma a participação na Liga Europa. Os franceses deslocaram-se aos Países Baixos para vencer o Utrecht, adversário do FC Porto, por 1-0.
Afonso Moreira, ex-Sporting, começou no banco, mas foi já no relvado que o avançado português viu Tessman (75m) marcar o golo da vitória no encontro.
Com este triunfo, o Lyon está no décimo lugar, mas em conjunto com todas as equipas que venceram o jogo inaugural da competição.
Na frente da tabela está o Panathinaikos que foi à Suíça golear o Young Boys por 4-1 numa partida que contou com Renato Sanches (ex-Benfica) a titular.
Aos 19 minutos, os gregos já venciam por 3-0 com golos de Swiderski (10m), e um bis de Zaroury (13m e 19m). Antes da meia hora, Janko (25m) reduziu para os suíços.
No entanto, Zaroury (68m) voltou a fazer o gosto ao pé e fez um hat-trick para fechar a goleada em 4-1.
Noutro jogo das 20h desta quinta-feira, o Estugarda recebeu e bateu o Celta de Vigo por 2-1.
Os golos surgiram apenas na segunda parte com Bouanani (51m) a abrir o marcador após um passe incrível do guarda-redes Nubel. El Khannouss (68m) dilatou a vantagem e, já com Tiago Tomás (ex-Sporting) em campo, Borja Iglésias (86m) reduziu para os espanhóis.
Sorte diferente teve Chermiti (ex-Sporting) e os escoceses do Rangers, adversários do FC Porto e do Sp. Braga, que foram derrotados pelo Genk da Bélgica, também adversário dos bracarenses, por 1-0.
O antigo jogador dos leões foi titular no encontro e viu a sua equipa reduzida a dez unidades depois da falta duríssima de Diomande.
Pouco depois, Oh falhou uma grande penalidade, mas no segundo tempo, o avançado ex-Celtic fez o gosto ao pé aos 55 minutos. Até ao final do encontro, o sul-coreano ainda voltou a colocar a bola na baliza do Rangers, mas o golo foi anulado por fora de jogo.
A vitória foi mesmo alcançada pelo Genk que se junta às equipas que somaram três pontos nesta primeira jornada.
Resultados dos jogos desta quinta-feira:
Go Ahead Eagles (adversário do Sp. Braga)-Steaua de Bucareste, 0-1
Lille-Brann, 2-1
Aston Villa-Bolonha, 1-0
Ferencvaros-Viktoria Plzen (adversário do FC Porto), 1-1
Rangers-Genk, 0-1
Salzburgo-FC Porto, 0-1
Estugarda-Celta de Vigo, 2-1
Utrecht (adversário do FC Porto)-Lyon, 0-1
Young Boys-Panathinaikos, 1-4
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?