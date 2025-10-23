O Lyon continua imparável na Liga Europa e somou a terceira vitória em três jogos. Desta vez, a formação de Paulo Fonseca venceu em casa o Basileia, da Suíça, por 2-0.

Paulo Fonseca, de resto, apostou em Mathys de Carvalho no onze inicial, tendo o internacional português sub-20 jogado os 90 minutos.

Afonso Moreira, por outro lado, entrou aos 79 minutos e foi fundamental na partida. Logo aos 83 fez um golo que foi anulado pelo árbitro, por fora de jogo, naquilo que foi um aviso para o que viria a seguir: já em período de descontos, recebeu um passe de Adam Karabec e rematou dentro da área para o 2-0.

Corentin Tolisso, logo aos três minutos, fez o primeiro golo da partida, após um erro da defesa do Basileia, que perdeu a bola em zona proibida.

Desta forma, o Lyon soma nove pontos e lidera a fase de Liga da Liga Europa, ao lado de outras equipas, entre elas o Sp. Braga.