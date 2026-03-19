O Lyon de Paulo Fonseca foi eliminado nos oitavos de final da Liga Europa, ao perder em casa com o Celta por 2-0 uma semana depois do empate em Espanha no jogo da 1.ª mão.

A equipa francesa jogou quase toda a partida em inferioridade numérica, devido à expulsão de Moussa Niakhaté (viu o vermelho direto aos 19 minutos após acertar em cheio com os pitons no tornozelo de um adversário), e acabou por não conseguir contrariar essa adversidade.

Com o ex-Benfica Roman Yaremchuk de início, o Lyon ainda conseguiu chegar ao intervalo empatado a zero, mas aos 61 minutos Javi Rueda deu vantagem ao conjunto da Galiza numa jogada com abordagem defensiva macia dos homens de Fonseca.

Afonso Moreira, que regressou aos convocados após mais de um mês ausente por lesão, foi lançado aos 68 minutos quando o Lyon tentava pelo menos chegar a um golo que levasse as decisões para o prolongamento, mas já em tempo de compensação Ferran Jutgà aproveitou uma distração da linha defensiva contrária e sentenciou a partida com o segundo golo do Celta perante uma equipa gaulesa que acabou o jogo com nove por expulsão de Tagliafico num dos últimos lances do jogo.

Agora fora da Liga Europa, o Lyon não vence qualquer jogo oficial desde 15 de fevereiro.