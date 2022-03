O treinador do Lyon, Peter Bosz assumiu que o encontro desta quarta-feira com o FC Porto vai ser «diferente» do particular que as duas equipas disputaram na pré-temporada e que os dragões venceram por 5-3.

«Estamos a jogar melhor do que no início da época», disse em conferência de imprensa, antes de ser desafiado a comparar os azuis e brancos com o atual panorama da Ligue 1.

«Não se pode comparar o FC Porto a um clube francês. O futebol português é diferente do futebol francês. Não gosto de comparar equipas ou jogadores», vincou.

O técnico neerlandês acredita que os dois jogos da eliminatória serão «interessantes» e destacou as valências do Lyon.

«Não marcámos muito ultimamente mas no futebol tudo pode mudar muito rapidamente. No último jogo marcámos quatro golos [triunfo por 4-1 sobre o Lorient]. Somos mais sólidos na defesa», reconheceu.

O treinador dos franceses salientou que «o FC Porto tem bons resultados no campeonato, sem derrotas», mas admitiu que o foco está primeiro na sua equipa «e depois com o adversário».

«Temos muita confiança, pode-se ver isso na forma como jogamos e como defendemos. Esperava que os jogadores estivessem em boa forma para o final da temporada e acho que é isso que está a acontecer», rematou.

O FC Porto e Lyon jogam esta quarta-feira, no Dragão, a partir das 17h45, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Pode acompanhar aqui AO MINUTO.