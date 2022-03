O presidente do Lyon, Jean Michel-Aulas, mostrou-se confiante para o embate com o FC Porto e acredita que os gauleses vão seguir em frente na Liga Europa.

«Quinta-feira vamos qualificar-nos para os quartos de final da Liga Europa. Sabemos como o que fazer e tudo ainda é possível no campeonato, porque ainda há 33 pontos para conquistar e vamos disputar grandes jogos», escreveu, numa interação com os seguidores no Twitter, um dia depois da derrota caseira com o Rennes (4-2).

@ol @hugoguillemet triste résultat hier, Qualifié en Gambardella,les Féminines sont tjs 1 ère.Jeudi on va se projeter en 1/4 de l’UEFA :on sait faire et tout redevient possible en championnat car il reste 33 points à prendre avec pour nos adversaires de très gros matchs aussi👍👍 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 14, 2022

De recordar que o Lyon está em vantagem na eliminatória, depois de ter vencido no Dragão por 1-0. A nível interno, as coisas não estão a correr de feição para o clube, que ocupa o 10.º lugar da Ligue 1.

O duelo com os dragões está agendado para esta quinta-feira, às 20h00.