Pelo menos sete adeptos do PAOK morreram, esta terça-feira, na sequência de um acidente rodoviário ocorrido na Roménia, durante a viagem até Lyon, onde iriam apoiar a equipa grega no jogo com o Olympique para a Liga Europa.

De acordo com a imprensa romena, o veículo em que seguiam os adeptos do PAOK teria 10 ocupantes, um a mais do que o legalmente previsto para uma viatura com aquelas caraterísticas.

Depois de ter chocado com um camião, a carrinha terá capotado e invadido a outra faixa de rodagem, onde embateu noutro camisão.

Do aparatoso acidente resultaram ainda três feridos, que foram transportadas para o hospital.

O presidente do PAOK, Ivan Savvidis, já lamentou aquilo a que apelidou de «tragédia indescritível».

Η δήλωση του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, για την τραγωδία με τους φίλους της ομάδας στη Ρουμανίαhttps://t.co/3C7m5Lzmch pic.twitter.com/r81kHtnJuo — PAOK FC (@PAOK_FC) January 27, 2026

Lyon e PAOK defrontam-se, na quinta-feira (20h00), para a última jornada da fase regular da Liga Europa. Os franceses, que têm Paulo Fonseca como treinador, já estão apurados para os oitavos de final, enquanto os gregos têm, para já, o play-off garantido.