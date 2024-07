Declarações de Dan Romann, treinador do Maccabi Petah Tikva, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (2-0) frente ao Sp. Braga, em jogo da 1.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa:

«Defrontámos um oponente muito forte e sabíamos que ia ser difícil, o Braga pôs muito intensidade no encontro, por isso foi um grande desafio para nós. Tentámos pressionar alto, quando foi possível. No início da segunda parte passámos por dificuldades, tivemos de sofrer e infelizmente acabámos por sofrer dois golos. Não colapsámos, estava a ser muito difícil, penso que o lado positivo é que conseguimos manter-nos dentro do jogo».

[Eliminatória em aberto?] «Penso que o Braga é uma equipa fantástica, tem muitas ferramentas, qualidade e intensidade. Estamos a perder, 2-0, no futebol tudo pode acontecer, vamos para competir, esperemos que o jogo possa correr a nosso favor».