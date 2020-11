As más condições atmosféricas atrasaram o início do Villarreal-Maccabi Telavive, da noite de quinta-feira.



A forte chuvada que caiu antes do encontro deixou o relvado em más condições. Com a possibilidade de ver o jogo adiado, o chefe da equipa de manutenção do «Submarino Amarelo» garantiu de imediato que se ia jogar. Pois bem, durante uma hora Vicente Alpuente e a restante equipa operaram o Milagre de La Cerámica: transformaram o que parecia uma piscina olímpica num relvado perfeito.



Por isso, o Villarreal fez questão de lhes fazer uma pequena homenagem nas redes sociais. «Não tenham a mínima dúvida que eles também são os heróis do jogo!», escreveu o clube.