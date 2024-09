O conflito armado entre Israel e o Hamas obrigou o Maccabi Tel Aviv a deslocar a sua 'casa' para fora do país, em jogos da Liga Europa. O clube anunciou a decisão, sob forma de comunicado emitido através das plataformas oficiais, ao início da manhã desta quarta-feira.

Desta forma, o clube irá realizar os encontros relativos à Liga Europa na Sérvia, e não em Israel, devido ao conflito com a Palestina. Mais concretamente, no estádio de uma equipa que não participa em nenhuma competição europeia - o Partizan.

«O Maccabi Tel Aviv irá disputar os jogos em casa da fase de liga da Liga Europa no Partizan Stadium, em Belgrado, na Sérvia, com adeptos. A decisão foi tomada na sequência da aprovação por parte do Partizan e da Federação de Futebol da Sérvia. Detalhes sobre a venda de bilhetes serão divulgados posteriormente», pode ler-se.

Recorde-se que o FC Porto joga com o Maccabi a 30 de janeiro. Os outros adversários são o Midtjylland, Real Sociedad, Rigas FC, em casa. Fora de casa, o Maccabi Tel Aviv irá medir forças com Sporting de Braga, Ajax, Besiktas e Bodo/Glimt.